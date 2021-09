L’Argentina non aiuta l’Inter: anche Correa titolare con la Bolivia?

L’Argentina ha ripreso gli allenamenti dopo i folli avvenimenti di domenica, con la sospensione della partita col Brasile dopo appena sette minuti (vedi articolo). Secondo Olé contro la Bolivia, giovedì notte, ci sono buone possibilità di vedere anche Correa titolare e non è certo una notizia positiva per l’Inter.

RIENTRO TARDIVO – Si è parlato, anche in giornata, delle difficoltà per il rientro dei quattro sudamericani dell’Inter (vedi articolo). Ecco, c’è anche il serio rischio che giovedì notte (a poco più di quarantotto ore dalla partita con la Sampdoria siano tutti titolari. In particolare l’Argentina, che scenderà in campo all’1.30 ora italiana contro la Bolivia, può mettere Joaquin Correa assieme a Lautaro Martinez. I quattro giocatori contestati in Brasile (Emiliano Martinez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso ed Emiliano Buendia) sono tutti rientrati in Europa, su pressione dei club inglesi. Questo fa sì che ci siano quattro opzioni in meno per il CT Lionel Scaloni, di cui tre titolari. Le prime indicazioni danno questa come probabile formazione per Argentina-Bolivia: Musso; Montiel, Pezzella, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Di Maria; Messi, Lautaro Martinez e uno fra Nico González, Palacios, Papu Gomez, Joaquin Correa o Angel Correa.