Argentina, Lautaro Martinez tra i convocati di Scaloni. Sampdoria-Inter a rischio?

L’Argentina tra il 3 e il 10 settembre affronterà Venezuela, Brasile e Bolivia nei match validi per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Tra i convocati di Scaloni figura ovviamente l’interista Lautaro Martinez, che potrebbe essere in dubbio per la sfida tra Sampdoria e Inter in programma subito dopo la sosta

CONVOCAZIONE – L’Argentina di Lionel Scaloni, reduce dal trionfo in Copa America, affronterà Venezuela, Brasile e Bolivia nei match validi per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. La prima sfida è in programma il 3 settembre, la seconda il 5 e la terza il 10. Sarà ovviamente presente l’interista Lautaro Martinez, che figura tra i convocati di Scaloni. L’argentino, che ha saltato l’esordio in Serie A dell’Inter per squalifica, potrebbe essere a rischio per la sfida contro la Sampdoria, in programma proprio dopo la sosta. La partita tra Argentina e Bolivia, infatti, si svolgerà nella notte tra giovedì e venerdì: tempi che mettono a serio rischio la presenza del numero 10 nerazzurro.