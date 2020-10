Argentina, il CT Scaloni punta su Lautaro Martinez: le sue scelte in attacco

Lautaro Martinez Argentina

Secondo quanto riporta il portale argentino TyC Sports, Lautaro Martinez sarà confermato come titolare in attacco dal CT Lionel Scaloni. Il numero 10 nerazzurro completerà l’attacco insieme a Leo Messi e Lucas Ocampos.

QUALIFICAZIONI – In vista della sfida delle 21.10 (in Argentina) della Selección contro l’Ecuador, iniziano ad arrivare le prime conferme sulla formazione che scenderà in campo. Il Commissario Tecnico Lionel Scaloni punterà su Lautaro Martinez in attacco. Il numero dieci dell’Inter completerà l’attacco insieme a Lionel Messi e Lucas Ocampos. Gli altri nomi scelti sono quelli di Emiliano Martinez, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul e uno tra Marcos Acuña ed Exequiel Palacios.