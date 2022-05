Argentina, i pre-convocati per l’Italia. Ci sono Lautaro Martinez e Correa

L’Inter ha vinto la sua ottava Coppa Italia contro la Juventus mercoledì sera. Ora ci sono le ultime partite e poi i nerazzurri andranno con le proprie nazionali. Poco fa l’Argentina ha svelato i suoi pre-convocati per il match contro l’Italia dove ci sono due nerazzurri.

CONVOCAZIONE – Non potevano di certo mancare i due calciatori dell’Inter nella lista dei convocati dell’Argentina. Lautaro Martinez e Joaquin Correa sono stati chiamati dal ct Scaloni per il match contro l’Italia del 1° giugno e non solo.

#SelecciónMayor El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de convocados para el viaje del equipo nacional. El próximo fin de semana se publicará la nómina definitiva. pic.twitter.com/nlHY4ON5jB — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) May 13, 2022

Questa è solo una pre-selezione con la lista ufficiale che sarà diramata invece una volta conclusa la stagione, ovvero weekend prossimo. Eventualmente per qualche ko dell’ultima ora.