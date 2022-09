Argentina, i pre-convocati di Scaloni: Lautaro Martinez e Correa presenti

L’Argentina come tutte le altre Nazionali si prepara alla sosta di fine settembre diramando la lista dei pre-convocati per le due amichevoli in programma contro l’Honduras e la Giamaica. Lautaro Martinez e Correa presenti: ci saranno anche nella lista definitiva?

CHIAMATA – L’Argentina si prepara alla sosta di fine settembre. Il Commissario Tecnico albiceleste, Lionel Scaloni, ha diramato la lista (non ancora definitiva) dei convocati per le amichevoli in programma contro l‘Honduras il 23 settembre e la Giamaica nella notte italiana tra il 27 e il 28. I due argentini dell’Inter, Lautaro Martinez e Joaquin Correa, presenti nei pre-convocati insieme agli altri “italiani” Musso (Atalanta), Perez (Udinese), Paredes e Di Maria (Juventus), Dybala (Roma), Gonzalez (Fiorentina).