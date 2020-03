Argentina, i convocati per Ecuador e Bolivia: Lautaro...

Argentina, i convocati per Ecuador e Bolivia: Lautaro Martinez presente

L’Argentina si prepara ad affrontare le sfide di qualificazioni ai Mondiale del 2022 in Qatar. Il Commissario Tecnico, Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Ecuadro e Bolivia. Presente Lautaro Martinez

QUALIFICAZIONI MONDIALI – L’Argentina di Lionel Scaloni inizia a prepararsi per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Lionel Messi e compagni sfideranno l’Ecuador il 26 marzo e la Bolivia il 31 marzo. Il Commissario Tecnico dell’Albiceleste, Lionel Scaloni, non rinuncia all’interista Lautaro Martinez.

CONNAZIONALI – Insieme al ‘Toro’ dell’Inter, presenti altri cinque “italiani”. Juan Musso (Udinese), German Pezzella (Fiorentina), Rodrigo de Paul (Udinese), Nicolas Dominguez (Bologna), Paulo Dybala (Juventus).