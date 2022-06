Argentina-Estonia, le formazioni ufficiali: titolare solo uno dell’Inter!

L’Argentina affronta l’Estonia in amichevole alle 20:00, allo stadio El Sadar di Pamplona, in Spagna. Dopo aver conquistato la finalissima contro l’Italia, Lionel Scaloni cambia praticamente tutta la formazione titolare, confermando però un giocatore dell’Inter, diverso da Lautaro Martinez.

FORMAZIONI – L’Argentina torna in campo, questa volta Lionel Scaloni cambia otto giocatori su undici rispetto la “Finalissima” vinta contro l’Italia. Tra i cambi, anche l’attaccante dell’Inter Joaquin Correa titolare al posto proprio di Lautaro Martinez (che non va neanche in panchina).

ARGENTINA-ESTONIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Argentina (4-3-3): Armani; Molina, Pezzella, Martinez, Acuña; De Paul, Mac Allister, Gomez; Messi, Alvarez, Correa.

A disposizione: Rulli, Musso, Foyth, Tagliafico, Montiel, Di Maria, Palacios, Gonzalez, Rodriguez, Lo Celso, Dybala, Senesi.

Commissario Tecnico: Lionel Scaloni

Estonia (4-3-3): Igonen; Pikk, Kait, Sorga, Zenjov; Soomets, Paskotsi, Purg; Mets, Miller, Teniste.

A disposizione: Hein, Vallner, Kuusk, Kreida, Lukka, Puri, Anier, Sinyavskiy, Vassljev, Kirss, Kallaste, Poom.

Commissario Tecnico: Thomas Haberli