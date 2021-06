Argentina-Cile prenderà il via alle 23 ora italiana per il Gruppo B di Copa América. A Rio de Janeiro le due squadre si affrontano undici giorni dopo la partita di qualificazione ai Mondiali. Sorpresa nelle formazioni ufficiali: c’è anche Vidal, guarito dal Coronavirus. OK Lautaro Martinez, Sanchez fuori per infortunio.

ARGENTINA-CILE – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez Quarta, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, N. Gonzalez.

In panchina: Armani, Pezzella, Acuna, Aguero, Di Maria, Marchesin, Palacios, J. Correa, G. Rodriguez, A. Correa, Li. Martinez, Molina.

Commissario tecnico: Lionel Scaloni

Cile (4-3-3): Bravo; Isla, Maripan, Medel, Mena; Pulgar; Palacios, Vidal, Aranguiz, Meneses; Vargas.

In panchina: Arias, Castellon, Roco, Pinares, Mora, Galdames, Baeza, Vegas, Alarcon, Brereton Diaz, Montes, Nunez.

Commissario tecnico: Martin Lasarte