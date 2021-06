Argentina-Cile, prima partita del Gruppo B di Copa América, è appena finita col risultato di 1-1. In campo per quasi tutta la sfida Lautaro Martinez, mentre Vidal ha sbagliato un rigore (vedi articolo).

SENZA VINCITORI – Fra Argentina e Cile finisce 1-1. L’esordio nel Gruppo B di Copa América si conclude con lo stesso risultato della sfida giocata undici giorni fa, per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 (vedi articolo). Al 33′ sblocca la situazione Lionel Messi, con uno splendido sinistro a giro su punizione. A inizio ripresa, come raccontato, il rigore sbagliato da Arturo Vidal (da lui stesso procurato) e il pareggio sulla ribattuta di Eduardo Vargas al 57′. Cinque minuti dopo ammonito Lautaro Martinez, per un intervento in ritardo su Charles Aranguiz. L’attaccante dell’Inter esce all’80’, con Sergio Aguero al suo posto. Ma il Kun non riesce a incidere, e Argentina-Cile termina 1-1.