Argentina-Brasile, finale di Copa America 2021: dove vederla in TV nella notte italiana

Questa notte si gioca l’atto conclusivo della Copa America 2021 con la super sfida tra Argentina e Brasile. È il duello tra Lionel Messi e Neymar ma anche tra due Nazionali che hanno scritto la storia del calcio sudamericano. Ecco dove vedere il match che in Italia andrà in scena alle ore 2:00 allo stadio Maracana di Rio de Janeiro.

DIRETTA TV E STREAMING – L’atto finale che mette in palio il trofeo si potrà vedere sia in diretta TV sia in diretta streaming. Per quanto riguarda la prima opzione la partita sarà in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). Per seguirla in streaming invece lo si potrà fare tramite le app di Sky Go, Now ed Eleven Sports, che detiene parte dei diritti online. Il Brasile cerca il bis dopo l’ultima edizione vinta contro il Perù 3-1 ma l’Argentina dell’interista Lautaro Martinez (vedi articolo) dal canto suo ha quattro finali consecutive perse da vendicare. Sveglia impostata, alle 2:00 ore italiane il Sud America si ferma per la finalissima della Copa America 2021 in terra brasiliana. Argentina-Brasile sarà il penultimo grande evento calcistico del weekend, in attesa di Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020 in terra inglese.