Argentina-Bolivia, Lautaro Martinez gioca? Trio sorpresa di Scaloni

Questa notte alle ore 2 italiane si giocherà la partita tra Argentina e Bolivia, valida per la qualificazione ai Mondiali negli Stati Uniti del 2026. Lautaro Martinez titolare? Lionel Scaloni pensa ad un cambiamento.

NOVITÀ – Argentina-Bolivia è la gara in programma alle ore 2 di questa notte. Il match sarà valido per la decima giornata del torneo del Sud America che vale la qualificazione ai Mondiali del 2026. La squadra di Lionel Scaloni è già con un piede e mezzo ai prossimi Mondiali perché ha 19 punti in 9 partite ed è prima nella classifica. Nell’ultimo incontro l’Argentina ha pareggiato con il Venezuela per 1-1 e Lautaro Martinez ha giocato appena cinque minuti di partita. Stasera il ct Scaloni ha un’idea inedita per la sua esperienza: c’è la possibilità concreta che Lautaro Martinez, Lionel Messi e Julian Alvarez inizino dal primo minuto. Prima di oggi secondo quanto riportato da Tyc Sports è successo solo tre volte e mai tutti erano partiti titolari. In queste partite sono arrivate due sconfitte ed una sola vittoria, proprio contro Bolivia. Potrebbe diventare una soluzione in occasione delle prossime competizioni importanti, concedendo spazio ai tre leader della nazionale. Di seguito la probabile formazione dell’Argentina di questa notte.

Argentina-Bolivia, la probabile formazione

Argentina (4-3-3): Rulli; Molina, Rosmarino, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Alvarez.