Argentina, amichevole con River Plate. Lautaro Martinez in campo!

L’Argentina ha giocato poche ore fa l’amichevole contro il Panama, vincendo 2-0 e festeggiando in patria la vittoria dei Mondiali in Qatar. Il tour de force non è finito secondo TyC Sports, Lionel Scaloni ha organizzato una partita informale contro il River Plate, spazio anche per Lautaro Martinez.

GERARCHIE – Lionel Scaloni haconfermato le sue gerarchie con Panama: Julian Alvarez è la punta titolare, Lautaro Martinez la riserva. Oggi l’Argentina è tornata in campo, stavolta per un’amichevole informale contro il River Plate secondo quanto esposto da TyC Sports. Hanno giocato tutti coloro che hanno trovato meno spazio nella partita di poche ore fa dell’Estadio Monumental di Buenos Aires, compreso l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Il match si è concluso per 4-1 e hanno segnato Paulo Dybala, Nico Gonzalez e Angel Correa con una doppietta.