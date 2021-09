Argentina, 30 convocati per i prossimi impegni: attacco Inter al completo

L’Argentina non rinuncia agli argentini dell’Inter in attacco. E se non c’era nessun dubbio su Lautaro Martinez, la convocazione di Correa da parte del CT Scaloni è probabilmente la notizia più indigesta in casa nerazzurra dopo il recente infortunio

CONVOCATI ARGENTINA – Il CT Lionel Scaloni ha diramato la lista dei trenta convocati per i prossimi tre impegni della Nazionale Argentina, in programma nella prossima sosta internazionale. Tra i convocati ci sono entrambi gli attaccanti argentini dell’Inter, il numero 10 Lautaro Martinez e il numero 19 Joaquin Correa (vedi focus). L’Argentina sarà impegnata contro il Paraguay giovedì 7 ottobre, contro l’Uruguay domenica 10 ottobre e contro il Perù giovedì 14 ottobre.