Anche Hakimi è in nazionale: il Marocco lo accoglie in gruppo

Il Marocco giocherà venerdì in Mauritania e martedì 30 col Burundi, nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa. Ci sarà anche Hakimi: il laterale dell’Inter ha raggiunto in serata il ritiro della nazionale.

RISPOSTA – Anche Achraf Hakimi ha risposto alla chiamata delle nazionali. Il laterale dell’Inter, lasciata l’Italia in giornata, da stasera ha raggiunto il ritiro del Marocco. Per il momento solo per allenarsi, ma in vista delle partite contro Mauritania e Burundi c’è il rischio (per Antonio Conte, soprattutto…) che possa essere inserito in distinta. La federazione marocchina, attraverso il suo account ufficiale Twitter, ha appena annunciato l’arrivo del giocatore: “Eccolo! Benvenuto Achraf Hakimi”, il messaggio.

Here he is! Welcome Achraf Hakimi🦁#DimaMaghrib pic.twitter.com/ECDbtctF1X — Équipe Nationale du Maroc (@EnMaroc) March 22, 2021