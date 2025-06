Ancelotti festeggia la prima vittoria col Brasile! Carlos Augusto 0′

Il Brasile vince in casa contro il Paraguay per 1-0 nella seconda partita di Carlo Ancelotti sulla panchina verdeoro. Carlos Augusto dell’Inter non entra. Era una partita di qualificazione ai Mondiali.

FINISCE CON UN PAREGGIO – C’era grande attesa di vedere il Brasile di Carlo Ancelotti, approdato sulla panchina della nazionale più vincente e prestigiosa al mondo dopo gli anni al Real Madrid, giocare in casa. Dopo il pari all’esordio contro l’Ecuador, serviva una vittoria. E questa è arrivata. Il secondo ostacolo è il Paraguay, quinto nella classifica delle qualificazioni mondiali sudamericane. Nel Brasile convocato l’interista Carlos Augusto, che però resta in tribuna non andando neanche in panchina. Adesso per l’esterno brasiliano ritorno all’Inter direttamente negli States per disputare il Mondiale per Club. La partita di San Paolo è abbastanza equilibrata anche se la nazionale verdeoro ci prova di più. Il più pericoloso è Vinicius Junior, che sul finire del primo tempo manda in estasi il popolo brasiliano segnando il gol dell’1-0. Si tratta dell’unica rete della partita e basta per permettere ad Ancelotti di ottenere la sua prima vittoria sulla panchina del Brasile. I verdeoro con questa vittoria salgono al terzo posto in classifica, con 25 punti all’attivo. E il Mondiale del 2026 diventa sempre più vicino.

BRASILE-PARAGUAY 1-0

44′ Vinicius Junior