Amichevoli nazionali, ‘derby’ in casa Inter in occasione di Albania-Italia

Terminato il 2022 dell’Inter è tempo di concentrarsi sull’imminente Mondiale, dove saranno presenti molti calciatori nerazzurri. Com’è ormai noto, l’Italia non farà parte della manifestazione in Qatar. La nazionale di Mancini sarà comunque impegnata in due amichevoli, una delle quali, ovvero quella di domani con l’Albania, vedrà contrapposti alcuni calciatori nerazzurri.

IL PROGRAMMA DELL’ITALIA − Anche se l’Italia non farà parte del Mondiale in Qatar, la nazionale di Roberto Mancini giocherà comunque due amichevoli. La prima domani presso l’Air Albania Stadium di Tirana contro l’Albania. La seconda il 20 novembre a Vienna contro l’Austria dell’ex Inter Marko Arnautovic. Queste due partite, anche se di poco valore, rappresentano per gli azzurri l’occasione di fare qualche punto per il ranking FIFA. Inoltre in ottica Inter, la gara con l’Albania sarà un occasione per vedere contrapposti alcuni calciatori nerazzurri.

SCONTRO IN CASA − Mancini ha inserito tra i convocati dell’Italia, Acerbi, Dimarco, Bastoni e Barella, i quali sfideranno il loro compagno Kristjan Asllani. Sarà perciò una sfida accesa quella tra i calciatori dell’Inter. Asllani proverà a fare un dispetto ai suoi amici, cercando di dimostrare di valere almeno quanto loro. I quattro italiani, saranno invece motivati a fare bella figura contro il loro compagno di squadra, e cercheranno in tutti i modi di vincere questo scontro. Da questa amichevole potrebbe trarre qualche spunto interessante Inzaghi, che osserverà i suoi calciatori darsi battaglia sul campo.