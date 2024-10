Alla Turchia basta un gol contro Montenegro: Calhanoglu leader!

La Turchia di Calhanoglu batte il Montenegro in Nations League per 1-0. Il centrocampista dell’Inter, capitano della nazionale, gioca benissimo.

VITTORIA CON MERITO – Alla Turchia di Calhanoglu basta un solo gol per sbarazzarsi del Montenegro e volare prima in classifica davanti al Galles. La nazionale allenata da Vincenzo Montella non risparmia il regista dell’Inter, che gioca tutta la partita e lo fa alla grande. Metronomo e leader della squadra turca, che in casa trova sempre l’atmosfera straordinaria della sua gente. A Samsun arbitra peraltro un arbitro italiano, ossia Chiffi. Il match è molto equilibrato, con Demiral che nel primo tempo sfiora la traversa di testa. Nella ripresa, la Turchia aumenta il ritmo e prima si avvicina alla rete con Kocku, il quale prende un clamoroso palo, mentre al 69′ arriva il gol del vantaggio: conclusione dello juventino Yildiz, respinta dal portiere e bravissimo Kahveci a trafiggere. La Turchia amministra bene il risultato, sfiorando la rete del raddoppio nel finale con Calhanoglu e poi con Celik. La squadra di Montella vince con merito e sale in classifica. Nel prossimo turno, Calhanoglu e compagni saranno impegnati in trasferta contro l’Islanda.

Turchia-Montenegro 1-0

69′ Kahveci