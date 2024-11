Albania-Ucraina, serata no per Asllani! Sconfitta e obiettivo sfumato

L’Albania ha perso per 2-1 contro l’Ucraina e rimarrà perciò nella Lega B di UEFA Nations League. Kristjan Asllani torna ad Appiano Gentile da sconfitto.

MALE – Non è andata benissimo la sosta per le nazionali a Kristjan Asllani. Se il minutaggio dice altro i risultati invece condannano il giocatore dell’Inter. Anche oggi l’Albania ha perso per 2-1 contro l’Ucraina ed è stata condannata così a rimanere nella Lega B di UEFA Nations League. Niente promozione per la squadra di Sylvinho, che esce dalle ultime due gare con appena un punto conquistato contro la Repubblica Ceca. All’Air Albania Stadium di Tirana l’Ucraina chiude la pratica in dieci minuti di gioco. Al 5′ minuto del primo tempo è Oleksandr Zinchenko a portare in vantaggio gli avversari, poi al 10′ ha trovato il bis Roman Yaremchuk. Nedim Bajrami ha riaperto il match al 76′ con un calcio di rigore, senza però dare seguito al gol.

RITORNO AMARO – Kristjan Asllani ha giocato oggi altri 90 minuti. Dopo i 90 con la Repubblica Ceca il centrocampista sale a 180 in due partite consecutive. Non ci poteva essere notizia migliore per Simone Inzaghi, che in Inter-Verona avrà bisogno della migliore versione di Asllani. L’ex Empoli sarà titolare al posto di Hakan Calhanoglu e avrà a disposizione una delle prime occasioni di questa stagione per convincere il suo allenatore.