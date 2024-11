Albania-Ucraina, le formazioni ufficiali: Asllani in campo

Ultima giornata nel girone B1 di Nations League. L’Albania di Kristjan Asllani affronta l’Ucraina: girone equilibratissimo, si può passare dalla retrocessione alla promozione diretta.

TITOLARE – All’Air Albania Stadium di Tirana va in scena il sesto match del girone B1 di Nations League tra l’Albania e l’Ucraina. Le chance per un passaggio del turno per l’Ucraina sono ancora vive che è terza nel girone dietro la Georgia per la differenza reti. In un girone equilibratissimo, anche da primi si può retrocedere. Infatti l’Albania di Kristjan Asllani ha la grande occasione di passare prima e qualificarsi nella League A con una vittoria e allo stesso tempo un pareggio tra Repubblica Ceca e Georgia. Stesso discorso anche per l’Ucraina adesso quarta e quindi retrocessa: con un’eventuale vittoria contro gli albanesi e nello stesso momento la Georgia perdesse contro la Repubblica Ceca ecco che i tasselli permetterebbero all’Ucraina di passare come seconda.

Albania-Ucraina, le formazioni ufficiali: Asllani ha la maglia da titolare

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Balliu, Ismajli, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laci; Asani, Daku, Muci. Allenatore: Sylvinho

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Kaliuzhnyi; Hutsuliak, Zinchenko, Sudakov, Mudryk; Yaremchuk. Allenatore: Serhiy Rebrov