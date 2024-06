Albania-Spagna, ancora Asllani dal 1′. Le formazioni ufficiali

Alle ore 21 non ci sarà solamente Croazia-Italia, ma anche Albania-Spagna che vale sempre per l’ultima giornata del gruppo B degli Europei. Kristjan Asllani parte da titolare, le formazioni ufficiali.

CONFERME – Albania-Spagna è l’altra partita del gruppo B degli Europei, che si giocherà questa sera alle ore 21. Gli iberici sono già qualificati agli ottavi di finale della competizione e danno spazio alle seconde linee. De La Fuente manda in campo chiunque, tranne i suoi titolari delle prime due partite. L’unico che non cambia è Aymeric Laporte in difesa, per il resto è una vera e propria rivoluzione. In attacco spazio a Joselu, il bomber per caso del Real Madrid. Dani Olmo alle sue spalle assieme a Ferran Torres e Mikel Oyarzabal, a centrocampo Mikel Merino e Martin Zubimendi. Fuori anche il portiere titolare: non Unai Simon, ma David Raya dell’Arsenal. Per l’Albania alla ricerca di una vittoria giocherà Kristjan Asllani in un centrocampo tutto all’italiana: al suo fianco Ylber Ramadani del Lecce. Davanti ci sarà nuovamente Rej Manaj, bocciato Armando Broja. Ecco le formazioni ufficiali di Albania-Spagna.

Albania-Spagna, le formazioni ufficiali

Albania (4-2-3-1): Strakosha; Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Asani, Laci, Bajrami; Manaj.

Spagna (4-2-3-1): Raya; Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Zubimendi, Merino; Torres, Olmo, Oyarzabal; Joselu.