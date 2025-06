Albania-Serbia finisce in parità! Inter vigile, Asllani in campo

L’Albania ha pareggiato contro la Serbia per 0-0. Nessun gol nella partita che vale per la qualificazione ai prossimi Mondiali, Inter vigile con Kristjan Asllani in campo.

RIMPIANTI – L’Albania si deve accontentare dello 0-0 finale contro la Serbia. Occasione sprecata per la squadra di Sylvinho che vede già allontanarsi il primo posto del gruppo K per la qualificazione ai prossimi Mondiali negli Stati Uniti. L’Inghilterra ha vinto la sua terza gara su tre nel pomeriggio ed ha lasciato l’Albania seconda in classifica a cinque punti di distanza. Il rimpianto della serata è proprio nelle grandi possibilità di segnare sprecate dall’Albania. Una di queste proprio dagli undici metri con un ex Inter, ossia Rey Manaj. L’attaccante del Sivasspor in Turchia e vecchia conoscenza della Primavera nerazzurra ha sbagliato il calcio di rigore decisivo al minuto 47 del primo tempo. La società meneghina guarda però soprattutto Kristjan Asllani, scelto dal primo minuto nella formazione titolare come il compagno Dumfries ed in campo per tutto il match da mezzala. Il giovane classe 2002 si conferma leader della sua nazionale e spera in una conferma in questo finale di stagione all’Inter. Anche lui sarà protagonista nel Mondiale per Club in programma nelle prossime settimane per la compagine del futuro allenatore Cristian Chivu.

ALBANIA-SERBIA 0-0