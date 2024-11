Albania-Repubblica Ceca, formazioni ufficiali: immancabile Asllani

È la serata di Kristjan Asllani, chiamato a rapporto dal CT Sylvinho per Albania-Repubblica Ceca. Di seguito le formazioni ufficiali della quarta sfida di Nations League in cui sarà protagonista il giocatore dell’Inter.

SCELTE UFFICIALI – Alle ore 20.45 il fischio d’inizio di Albania-Repubblica Ceca, quinta sfida di Nations League per il Gruppo B. Oggi spazio, dunque, al giocatore dell’Inter in campo, come Kristjan Asllani. Il centrocampista è stato scelto dal Commisario Tecnico Sylvinho come titolare. Proprio come accaduto anche nelle altre sfide di questa Nations League, giocherà il regista dell’Inter Asllani. Il vice Calhanoglu questa sera è chiamato ad un’altra grande partita, come gli capita spesso in Nazionale. Di seguito il punto sulle formazioni ufficiali scelte dagli allenatori.

Albania-Repubblica Ceca, formazioni ufficiali

Albania (4-3-3): Strakosha; Balliu, Ismajli, Ajeti, Mitaj; Laçi, Asllani, Ramadani; Asan, Bayram, Tuci.

Repubblica Ceca (3-4-3): Kovar; Boril, Jemelka, Fori; Provod, Cerv, Soucek, Coufal; Cerny, Sulc, Chery.