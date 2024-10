Albania ai piedi di Asllani: il regista dell’Inter decisivo in Georgia!

L’Albania batte la Georgia in trasferta per 1-0, a decidere la partita il regista di riserva dell’Inter di Simone Inzaghi, Kristjan Asllani.

DECISIVO – A Tbilisi si gioca Georgia-Albania, match valido per la Nations League. In campo Kvaratskhelia da un lato, giocatore del Napoli, e Kristjan Asllani dall’altro, regista dell’Inter. Match molto equilibrato, con la squadra ospite a caccia del riscatto dopo il KO contro la Repubblica Ceca nella partita precedente. Asllani gioca dal primo minuto. Se l’albanese è una riserva nell’Inter, nella nazionale albanese è assolutamente un pilastro inamovibile. Ed è proprio grazie a lui, che l’Albania ad inizio ripresa sblocca la partita. Bravissimo ad inserirsi e a calciare di prima con il destro per trafiggere il fortissimo Mamardashvili. Gol fondamentale perché si tratta di quello decisivo. Asllani conferma dunque l’ottimo trend dei giocatori dell’Inter in Nazionale. Dopo la doppietta di Marko Arnautovic e le marcature di Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, oggi è toccato al centrocampista dell’Albania andare in gol. Ora l’Albania sale a quota sei punti in classifica raggiungendo la Georgia prima in classifica. Asllani può rientrare con grande forza e consapevolezza all’Inter.

Georgia-Albania 0-1

48′ Asllani.