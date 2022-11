Albania-Italia, Reja verso la rinuncia ad Asllani dal 1′! La probabile -TS

Albania ed Italia si sfideranno questa sera a Tirana alle 20:45. Edy Reja, commissario tecnico dei padroni di casa, dovrebbe rinunciare ad Asllani dal 1′. Le possibili scelte secondo Tuttosport

RINUNCIA – Albania-Italia andrà in scena questa sera alle 20:45. Per la sfida amichevole Edy Reja, secondo Tuttosport, dovrebbe rinunciare all’interista Asllani dal 1′. Al suo posto, in mezzo al campo, dovrebbero agire Bajrami, Bare e Abrashi. Vedremo se il giovane nerazzurro classe 2002 troverà spazio a gara in corso. Di seguito la probabile formazione dell’Albania.

Albania (3-5-2): Berisha; Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi, Bare, Bajrami, Lenjani; Broja, Uzuni.

Fonte: Tuttosport