Albania-Italia, Mancini convinto sul modulo: 2 su 4 dell’Inter titolari − Sky

Questa sera ci sarà Albania-Italia a Tirana. Match amichevole, il primo dei due impegni del novembre azzurro. Mancini ha scelto ormai il modulo da schierare con due dell’Inter in campo dal primo minuto

ULTIME − Scelti i numeri maglia (vedi articolo), adesso Roberto Mancini si appresta a schierare gli undici in vista di Albania-Italia. Si andrà con la difesa a tre composta da Scalvini, Bonucci e da Alessandro Bastoni. L’altro giocatore dell’Inter in campo dal primo minuto sarà Federico Dimarco sull’out di sinistra con Di Lorenzo a destra e in mezzo Verratti con Tonali. Partirà dalla panchina Nicolò Barella. In attacco dentro Zaniolo, Grifo e il napoletano Raspadori.