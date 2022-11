Albania-Italia, in campo due dell’Inter. Panchina per Asllani: le formazioni ufficiali

Albania-Italia scenderanno in campo alle 20:45 per l’amichevole che si giocherà a Tirana, all’Arena Kombetare. In campo due giocatori dell’Inter, niente da fare per Kristjan Asllani.

FORMAZIONI UFFICIALI – Albania-Italia in campo alle 20:45, niente riposo per due Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, regolarmente in campo nell’amichevole di questa sera. Panchina solo per Nicolò Barella. Non ci sarà dal primo minuto neanche Kristjan Asllani

ALBANIA-ITALIA LE FORMAZIONI UFFICIALI

Albania (3-4-3): Berisha; Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi, Bare, Lenjani; Bajrami, Uzuni; Broja.

Italia (3-4-3): Meret; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Tonali, Verratti, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Grifo.