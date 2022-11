Albania-Italia, confermati i convocati dell’Inter: scelti i numeri di maglia

Albania-Italia si giocherà stasera alle 20.45 e Mancini ha ufficializzato i convocati per stasera nonché i numeri di maglia. Confermati i quattro dell’Inter (più Pinamonti, formalmente ancora in prestito, che prende un numero da “big”), gli esclusi sono il quarto portiere Provedel e il difensore Parisi che potranno però essere utilizzati domenica nell’altra amichevole in Austria.

ALBANIA-ITALIA – I CONVOCATI DI MANCINI

Portieri: 1 Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), 21 Alex Meret (Napoli), 26 Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: 15 Francesco Acerbi (Inter), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 19 Leonardo Bonucci (Juventus), 2 Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 3 Federico Dimarco (Inter), 13 Federico Gatti (Juventus), 7 Pasquale Mazzocchi (Salernitana), 5 Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 16 Nicolò Fagioli (Juventus), 20 Vincenzo Grifo (Friburgo), 24 Fabio Miretti (Juventus), 12 Matteo Pessina (Monza), 4 Samuele Ricci (Torino), 8 Sandro Tonali (Milan), 6 Marco Verratti (Paris Saint-Germain), 22 Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: 14 Federico Chiesa (Juventus), 11 Wilfried Gnonto (Leeds), 25 Simone Pafundi (Udinese), 9 Andrea Pinamonti (Sassuolo), 17 Matteo Politano (Napoli), 10 Giacomo Raspadori (Napoli).