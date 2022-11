Albania, il messaggio di Asllani arrivato forte e chiaro: la scelta di Reja

L’Albania, dopo aver sfidato l’Italia in amichevole, si appresta a scendere in campo contro l’Armenia alle 17.30. Asllani, dopo le ultime dichiarazioni (vedi articolo), è tra i più attesi. La scelta di Reja sul centrocampista dell’Inter

MESSAGGIO – L’Albania di Reja, dopo aver giocato e perso contro l’Italia, spera di rifarsi in amichevole contro l’Armenia, in programma alle 17.30. Kristjan Asllani dopo il match con gli azzurri, nel quale ha giocato uno spezzone, era stato piuttosto polemico nei confronti del suo Commissario Tecnico proprio in relazione al poco minutaggio. Il messaggio evidentemente è stato recepito e oggi il numero 14 dell’Inter scende in campo dal 1.

ALBANIA (3-5-2): Berisha; Mihaj, Kumbulla, Bajrami; Hadroj, Laci, Asllani, Cokaj, Lenjani; Skuka, Muci.