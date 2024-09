Albania-Georgia, le formazioni ufficiali: altra occasione per Asllani

Alle ore 20.45 è in programma Albania-Georgia, gara valevole per il gruppo B1 della Lega B della UEFA Nations League. Sylvinho non rinuncia a Kristjan Asllani a centrocampo, ormai vero e proprio punto fermo della sua nazionale.

DI NUOVO TITOLARE – Non solo Olanda-Germania, con Denzel Dumfries in campo. In casa Inter questa sera occhi puntati anche su Kristjan Asllani, che ha una nuova occasione di brillare con la maglia della sua nazionale. In Albania-Georgia, infatti, il centrocampista nerazzurro – che peraltro insidia Hakan Calhanoglu per una maglia da titolare nella prossima gara di campionato contro il Monza – sarà regolarmente in campo, dimostrandosi un vero e proprio punto fermo della sua rappresentativa. Un’altra occasione anche per convincere e per fornire ulteriori certezze (a distanza) anche a Simone Inzaghi, proprio in vista dei prossimi impegni della squadra nerazzurra.

Albania-Georgia(Nations League, Lega B, Gruppo B1), le formazioni ufficiali

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Assani, Manaj, Hoxha.

Panchina: Simoni, Sherri, Balliu, A. Bajrami, Uzuni, Mihaj, Laci, Seferi, Berisha, Hadroj, Spahiu, Abrashi

Commissario Tecnico: Sylvinho

GEORGIA (5-3-2): Mamardashvili; Kochorashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kiteishvili; Chakvetadze, Lochoshvili, Gvelesiani; Kvaratskhelia, Mikautadze.

Panchina: Loria, Gugeshashvili, Tabidze, Zivzivadze, Davitashvili, Lobjanidze, Gocholeishvili, Azarov, Altunashvili, Gadrani, Nonikashvili, Goglichidze

Commissario Tecnico: Willy Sagnol