Adani non ha dubbi: «Barella in campo! Perché non farlo giocare?»

Adani vuole assolutamente vedere Barella in campo sin dal primo minuto in Italia-Albania. Il centrocampista dell’Inter scalpita.

IN CAMPO – Daniele Adani, in collegamento dalla Germania per la Rai, non ha dubbi sul centrocampista dell’Inter: «Barella? Certo che gioca, se i medici danno l’OK e lui si sente, e tutti in Italia diciamo che Barella è fondamentale per questa Italia perché Spalletti deve tenerlo fuori? Il centrocampista, essendo domani quasi come una finale, dovrà giocare. Barella calciatore che sa fare tutto e non era così quando è arrivato all’Inter. Può giocare con chiunque, può rifinire e difendere. Se sta bene non dobbiamo pensarci a non farlo giocare».