Acerbi pone Spalletti di fronte a una scelta: come cambia la difesa dell’Italia

L’assenza di Francesco Acerbi influisce e non poco nel modulo dell’Italia. Luciano Spalletti adesso è messo di fronte a una scelta legata alla difesa azzurra.

ASSENZA – Luciano Spalletti ha fatto appena in tempo a sottolineare l’importanza degli uomini dell’Inter, reduci dalla cavalcata per lo scudetto, all’interno del gruppo della sua Italia, che già si vede allontanare uno dei pilastri nerazzurri. Francesco Acerbi, purtroppo, deve rinunciare al ritiro azzurro, che avrà inizio proprio quest’oggi a Coverciano, per dedicarsi alla guarigione dalla pubalgia che lo affligge. Presto, infatti, il centrale dell’Inter si sottoporrà ad un intervento chirurgico che dovrebbe permettergli di superare definitivamente il problema. Un bene per Simone Inzaghi, che a luglio potrà riavere tutto per sé Acerbi, una sfortuna invece per il CT Spalletti che non potrà contare sul difensore per Euro2024.

INFLUENZA – L’Inter, almeno per il prossimo mese, non accuserà l’assenza di Francesco Acerbi. Anche se la dirigenza nerazzurra ha già iniziato le prime valutazioni per un eventuale rinforzo per la difesa della prossima stagione. Lo stesso non si può dire, però, per l’Italia, che senza il centrale italiano subisce dei cambiamenti rilevanti. Luciano Spalletti, infatti, potrebbe dover compiere una scelta in difesa per i prossimi impegni azzurri, a partire dall’amichevole contro la Turchia di Hakan Calhanoglu che si terrà a Bologna il prossimo 4 giugno.

Le due Italia di Spalletti: con e senza Acerbi

ALTERNATIVE – Spalletti, attualmente, si trova a un bivio per quanto concerne la difesa dell’Italia. Le alternative sono due e nella scelta influisce certamente la presenza – in questo caso assenza – di Francesco Acerbi. Con il difensore centrale dell’Inter regolarmente a disposizione il CT della Nazionale Italiana opta solitamente per un 4-3-3. Il forfait del calciatore, però, potrebbe indurre Spalletti a virare verso un 3-4-2-1. Proprio come accaduto nelle ultime due partite dell’Italia, contro Venezuela ed Ecuador, alle quali Acerbi non aveva preso parte dopo i fatti di Inter-Napoli. Non resta che attendere la conferenza stampa di Luciano Spalletti, in programma oggi pomeriggio alle ore 14.00, per scoprire qualcosa in più in merito alla difesa dell’Italia e anche agli altri ruoli in cui sarà impiegato il resto degli uomini dell’Inter.