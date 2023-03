Acerbi, possibile riposo in Malta-Italia: ballottaggio difensivo – Sky

Potrebbe riposare Francesco Acerbi in Malta-Italia, sfida in programma domani e già importante per gli azzurri dopo la sconfitta contro l’Inghilterra. Secondo Sky Sport, il difensore dell’Inter è in ballottaggio per una maglia da titolare.

POSSIBILE RIPOSO – Malta-Italia è una partita in cui già nulla può essere lasciato al caso. Dopo la sconfitta contro l’Inghilterra, infatti, gli azzurri si trovano già a inseguire nel girone di qualificazione a Euro 2024. Secondo Marco Nosotti di Sky Sport, in difesa potrebbe riposare Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter è infatti in ballottaggio con Toloi, ma occhio anche alla possibile titolarità di Alessio Romagnoli.