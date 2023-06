Acerbi: «Italia, a noi le occasioni nitide! Il modulo non c’entra»

Acerbi dopo Spagna-Italia 2-1, intervistato su Sportmediaset ha parlato delle occasioni create e non concretizzate, soffermandosi anche sul modulo scelto da Roberto Mancini.

IL COMMENTO – Francesco Acerbi ha analizzato così la partita di Nations League: «Le occasioni più nitide sono state le nostre, nel gioco sono stati meglio loro soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo, invece, abbiamo fatto una partita discreta. Loro sono forti tecnicamente, poi gli abbiamo anche regalato qualche pallone e non va bene. Potevamo fare qualcosina in più. Responsabilità Mancini? Non c’è tanto tempo per preparare le partite, il modulo non c’entra. C’entra il fatto che noi dovevamo fare il secondo tempo come il primo».