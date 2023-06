Acerbi: «Chiuso bene, ora vacanze poi andiamo in ritiro!» Con l’Inter?

Acerbi ha fatto gli ultimi novanta minuti stagionali in Olanda-Italia 2-3 di UEFA Nations League (vedi articolo). A Rai Sport, il difensore parla della prossima annata e dà appuntamento al ritiro. Probabilmente con l’Inter visto che è imminente il suo riscatto dalla Lazio.

ULTIMO ATTO – La soddisfazione di Francesco Acerbi dopo Olanda-Italia 2-3: «Abbiamo cambiato tanti interpreti, loro no. È stata forte l’Olanda, volevamo chiudere in bellezza e ci voleva questa vittoria. Alla fine arriviamo terzi, va bene per il passaggio che abbiamo fatto. Chiaro che volevamo la finale, ma battere l’Olanda non è mai facile. Il rinnovamento dell’Italia? Ci sono ragazzi giovani, che hanno voglia e vogliono essere sul pezzo. Abbiamo bisogno di gente così, che se sbaglia va avanti. È sempre uno sport. Alessandro Buongiorno ha fatto un’ottima partita, è un ragazzo bravissimo e con personalità. Farà sicuramente strada, ha tutto per fare qualcosa di importante poi dipende da lui. Adesso vacanze con la famiglia, perché ci vuole. Sempre tenendosi in allenamento perché non si deve mai smettere, poi vedremo con la Nazionale quando sarà il momento».