Zuliani si autoconvince: «Pjanic nel 2018, prima ammonizione non c’era!»

Zuliani anticipa le polemiche di Juventus-Inter e mette le mani avanti anche riguardo la designazione arbitrale della partita. Il giornalista e tifoso bianconero ne ha parlato in un video pubblicato nel suo canale YouTube, tornando sulla polemica di Inter-Juventus del 2018 con la mancata espulsione di Miralem Pjanic.

NUOVE POLEMICHE – Claudio Zuliani ha anticipato così le polemiche del Derby d’Italia, dagli arbitri fino al commento delle parole di Miralem Pjanic, che nel 2018 andava giustamente espulso. Ma il giornalista tifoso bianconero non è d’accordo: «Guida arbitra Juventus-Inter, lo stesso Guida di Juventus-Genoa. Al var Irrati… auguri a tutti, in bocca al lupo! Ne vedremo come sempre di tutti i colori. Pjanic è tornato su quella sfida scudetto Inter-Juventus 2-3 e ha detto che quelli che vincono non parlano. Tornando sulle polemiche che riguardano Pjanic, il primo giallo non c’era! Perché il fallo viene commesso da Higuain e l’arbitro ammonisce il bosniaco. Il secondo fallo è uno scontro normale, non c’è stomaco o volto come dicono».

Fonte: Claudio Zuliani [Canale YouTube]