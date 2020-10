Zorc (DS Borussia Dortmund): “Hakimi-Meunier? Come mele e arance!”

Condividi questo articolo

Hakimi Inter

Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, torna sul cambio sulla fascia destra fra Hakimi e Meunier. Intervistato dal magazine tedesco Kicker, ha fatto notare come ci sia grande differenza fra il terzino ora all’Inter e quello preso dal PSG.

LA MODIFICA – Thomas Meunier è il sostituto di Achraf Hakimi al Borussia Dortmund. Il belga è arrivato in estate dal PSG a parametro zero, dopo la fine del prestito col Real Madrid del marocchino ora all’Inter. Il direttore sportivo dei gialloneri, Michael Zorc, ritiene siano due profili opposti: «È come paragonare delle mele con delle arance! Thomas ci dà un certo tipo di stabilità e robustezza, in più è molto attento quando si spinge in avanti».