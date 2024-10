Zola sposa la ‘linea Marotta’: «Importanti le seconde squadre»

Gianfranco Zola ha espresso il proprio parere favorevole all’introduzione “strutturale” delle seconde squadre in linea con i vantaggi che da esse derivano: il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha un piano in merito.

LA STRATEGIA – Gianfranco Zola, vicepresidente della Lega Pro, ha parlato a margine del Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo a Roma. Questo il suo punto di vista in merito all’introduzione delle seconde squadre, riportato da Sport Mediaset: «Le seconde squadre possono aiutare? Sono d’accordo. Hanno una doppia funzione: danno esperienza a giocatori che non ne hanno ed è un percorso che non ha prezzo. E poi alza il livello della qualità del campionato, ne abbiamo bisogno».

Marotta e l’idea per la creazione di una seconda squadra: Zola interessato in base a ruolo e visione

LA SITUAZIONE – Così si era espresso Giuseppe Marotta in merito alla propria volontà di introdurre una seconda squadra dell’Inter nelle prossime stagioni: «La prima è stata la Juventus e ora l’Atalanta. Secondo me sono strumenti indispensabile nella crescita dei giovani. Il passaggio tra la Primavera e la prima squadra è molto difficile, manca lo strumento intermedio che possa garantire una crescita, è questo è rappresentato dall’Under-23. Ma se non ci sono strutture adeguate, dove le facciamo allenare? Il Viola Park è qualcosa di straordinario, tanto di cappello a Commisso».