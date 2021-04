Zola sicuro: «Vidal resterà all’Inter. Il valore non diminuisce per Conte»

Vidal è al momento fuori per infortunio, ma sin qui è una delle poche delusioni della stagione dell’Inter. Gianfranco Zola, parlando al sito cileno RedGol, sostiene però che il cileno non andrà via a fine anno, visto quanto Conte crede in lui.

FIDUCIA IMMUTATA – Il primo anno all’Inter di Arturo Vidal sin qui ha pochissime luci e tante ombre. Per Gianfranco Zola, però, un addio è da escludere: «Questo infortunio di Vidal non toglierà importanza agli occhi di Antonio Conte. Credo che rimarrà all’Inter, e che sarà un giocatore importante nella rosa della prossima stagione. Sono sicuro che il valore di Vidal non sia diminuito per Conte. Certo, dipenderà da lui, perché ora si trova in una situazione dove dovrà lavorare molto per poter tornare ad avere lo spazio da titolare che aveva quando è arrivato».

Fonte: RedGol.cl – Carlos Olivos, Enzo Olivera