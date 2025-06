Zola ottimista: «Chivu mi incuriosisce! Grosso vantaggio all’Inter»

Gianfranco Zola ha espresso il suo punto di vista sulla scelta dell’Inter di puntare su Cristian Chivu come proprio nuovo allenatore. L’ex calciatore ha sottolineato un vantaggio di cui potrà beneficiare il rumeno.

UNA CONVINZIONE – Gianfranco Zola si è pronunciato a margine della Milano Football Week sull’individuazione di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter. L’ex calciatore sardo ha indicato le sue sensazioni in merito a tale decisione, ponendo l’accento su un fattore positivo che potrebbe agevolare il percorso del tecnico rumeno: «Tra i nuovi allenatori, quello che mi suscita maggiore curiosità forse è Chivu, che è un giovane, un quasi esordiente, chiamato a far bene in una squadra così forte come l’Inter. Lo aiuterà il fatto di conoscere bene i nerazzurri, dato che la conoscenza dell’ambiente è uno dei passaggi chiave. In questo senso, Chivu all’Inter avrà un grosso vantaggio».

Chivu sarà il nuovo tecnico dell’Inter! Marotta ne spiega la scelta

LA SPIEGAZIONE – A margine del Festival della Serie A, tenutosi al Teatro Regio di Parma, il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha indicato a Sky Sport i motivi alla base della scelta di puntare sul tecnico (ormai) ex Parma. Il numero uno nerazzurro ha sottolineato che non si è trattato di un “ripiego”: «Ho sentito parlare di ‘confusione’ quando, invece, la nostra scelta è stata ben precisa. Le nostre linee guida, concordate con la proprietà, prevedevano di puntare su un profilo ben preciso. Abbiamo sondato la disponibilità di Fabregas, che non ci è stata data, e poi ci siamo rivolti a Chivu, che non era una seconda scelta. Mi auspico che nel giro di un giorno o due si riesca ad arrivare a un’ufficialità».