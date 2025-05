Zola: «Napoli favorita per scudetto! Ha più pressione dell’Inter»

L’ex calciatore di Serie A Gianfranco Zola ha definito sul Corriere dello Sport il Napoli come favorita per lo scudetto. L’Inter è dietro, le sue parole.

LOTTA SCUDETTO – Gianfranco Zola si esprime così sulla lotta al primo posto e sul campionato: «Non me l’aspettavo a questo punto. Sembra poco e invece non lo è. Il Napoli, per me, è ancora favorito. Come giudica il campionato? Molto bello, incerto su tutti i fronti. Da un lato si sono confermate tutte e dall’altro sono venute fuori sorprese, e questo ha arricchito la competitività. Ho anche visto una buona qualità di gioco. Stiamo andando nella direzione giusta. Per me il Napoli rimane favorito: il campionato è nelle sue mani. Il famoso punto di vantaggio a due giornate dalla fine può significare tanto. In Borsa si direbbe che il pareggio con il Genoa ha aumentato la volatilità. Beh, lui l’ha fatta salire un po’ troppo. Ma ripeto, resta in vantaggio il Napoli. Sia chiaro: tutto può succedere perché subentrano molte variabili e a Parma non sarà una passeggiata, ma dovranno essere bravi a gestire i momenti di agitazione e tensione».

Inter, senti Zola sullo scudetto!

PRESSIONI – Zola ha continuato: «Anche l’Inter non ha una passeggiata: la Lazio è una bellissima squadra, giocano molto bene e inseguono la Champions. Gran corsa, davvero, e tra l’altro la finale con il Psg resta un fattore… Mi convinco ancora di più che il Napoli sia favorito. Il Napoli ha una pressione maggiore in questa fase, sanno di non poter più sbagliare. L’Inter invece è lì, non ha nulla da perdere. Ma conoscendo il carattere e la personalità delle squadre di Antonio non dovrebbe essere un problema»