Zola: «Milan-Inter gara aperta. Brozovic-Kessié? Mai, croato tra i migliori!»

Magic Box, Zola, ha detto la sua su Milan-Inter di Supercoppa Italiana nonché sul possibile scambio con il Barcellona tra Brozovic e Kessié

QUALSIASI RISULTATO − In collegamento su Dazn, Gianfranco Zola si è focalizzato su Supercoppa e scambio tra Inter e Barcellona: «Sarà una partita apertissima, forse il Milan non è al suo massimo ma giocherà con attenzione. È una partita aperta a qualsiasi risultato. Io non farei mai lo scambio Brozovic per Kessié. Godo di una grande stima per il croato, lo reputo tra i migliori in circolazione nel suo ruolo».