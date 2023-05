Zola: «Il Manchester City ha grandi vantaggi ma l’Inter può creare problemi!»

Zola espone la propria visione sulla grande sfida fra Inter e Manchester City in finale di Champions League. L’ex calciatore, ospite su Rai 2 durante la trasmissione “A Tutto Calcio”, non dà nulla per scontato.

PARTITA UNICA – Per Gianfranco Zola il verdetto della finale di Champions League non è così scontato: «Fra Inter e Manchester City stiamo parlando di due realtà diverse. Il Manchester City è una squadra straordinaria, gioca a calcio a un livello incredibile. Ho visto poche squadre raggiungere il loro livello di gioco. Non lo dico solo in base alla partita in semifinale contro il Real Madrid. Seguo già da tempo le performance degli ultimi periodi e sono straordinarie. Anche l’Inter è in grande ripresa. Nell’ultimo periodo ha giocato bene e fisicamente stanno tutti molto bene. C’è da dire che si gioca una partita secca. In queste condizioni tutto può succedere. Il Manchester City parte con dei grandi vantaggi e i pronostici a suo favore però questo non è una garanzia. L’Inter ha giocatori che possono creare problemi alla squadra inglese. Si tratta di una partita unica, può succedere ma può anche non succedere».