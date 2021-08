Zola: «Lukaku senza Lautaro Martinez? Questa l’incognita per il Chelsea»

Lukaku sarà del Chelsea a ore, anche a livello ufficiale, dopo che ieri è volato a Londra (vedi articolo). L’ex giocatore dei Blues Zola, ospite di Amazon Prime Video per la Supercoppa Europea (vedi articolo), nota dalla mancanza di Lautaro Martinez una possibile difficoltà.

MECCANISMO ADATTATO – Gianfranco Zola valuta come Romelu Lukaku si inserirà nel suo ritorno a Londra: «L’anno scorso a me, sinceramente, il Chelsea è piaciuto in generale. Forse in qualche situazione sarebbe potuto essere più incisivo, perché non raccoglieva quanto produceva. Però, alla fine, la squadra è stata vincente e anche imprevedibile, giocando con tre attaccanti piccoli, veloci e rapidi. Probabilmente con un giocatore come Lukaku, fortissimo, potrebbe perdere qualcosa in questo senso».

LA MANCANZA – Zola fa notare come Lukaku, però, non avrà un supporto come Lautaro Martinez: «Questa è l’incognita. Con l’Inter era il referente principale e aveva uno vicino. Al Chelsea non sarà il riferimento principale, perché tutti partecipano alla manovra e palleggiano molto di più rispetto all’Inter. Gli altri due attaccanti sono più esterni, che fluttueranno intorno a lui. Bisogna vedere come si adatterà, ma conoscendo la bravura di Thomas Tuchel troveranno la quadra».