Zola: «Lautaro Martinez aveva offerte dall’Inghilterra. Un capitano!»

Inter-Juventus è alle porte, la tensione sale e ci si gioca molto in vista del futuro per entrambe le squadre. Gianfranco Zola dice la sua su Tuttosport, ricordando anche il passato di Lautaro Martinez.

DERBY – Gianfranco Zola non sottovaluta la partita in programma domenica alle ore 18: «Inter-Juventus? Presto non direi, o meglio, presto se si considera il risultato finale della lotta scudetto. E lo dico perché queste sono partite importantissime, in cui il risultato è fondamentale per dare tante certezze e sicurezze in più, per contro quella che perde potrebbe avere qualche contraccolpo. Per questo, ripeto, quello di domenica lo ritengo uno scontro diretto molto importante. dovesse perdere l’Inter non sarebbe certo una cosa bella perché pure per Inzaghi ci sarebbero degli strascichi da gestire. Inter-Juve è importante per entrambi, non conta che Thiago Motta abbia appena incominciato alla Juve mentre Inzaghi sia al quarto anno con l’Inter».

Lautaro Martinez, l’attaccamento all’Inter raccontato da Zola

ATTACCAMENTO – Zola continua raccontando del capitano nerazzurro: «Sta facendo cose davvero straordinarie. Però voglio concentrarmi su un altro aspetto perché Lautaro, come attaccante, era bravo pure l’anno scorso, due e tre anni fa. A me ha impressionato la sua evoluzione a livello di personalità e di carisma, qualità in cui ha avuto una crescita davvero notevole. E poi mi ha colpito il suo attaccamento alla squadra: era uno che aveva tante offerte anche in Inghilterra invece ha voluto restare all’Inter, ha voluto fortissimamente diventare capitano e questo è un bel segnale. I due figli Thuram? Crescono benissimo, mi sembra. Sono entrambi molto bravi. Io conosco molto meglio Marcus e, quando l’ho visto per la prima volta l’anno in Inter-Cagliari, ho detto “cacchio, questo è veramente bravo” e da lì è stato un crescendo. Marcus è un giocatore moderno, forte tecnicamente, veloce, bravo di testa, veramente completo».

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino