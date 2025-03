Zola: «Vedo un’Inter che trova nell’umiltà la sua forza»

Feyenoord-Inter finisce 0-2 per i nerazzurri. Nel post-partita Gianfranco Zola ha parlato del grande gioco di squadra degli uomini di Inzaghi.

ATTACCO FORTE – Feyenoord-Inter termina con una vittoria dei nerazzurri. Dopo il match Gianfranco Zola si è espresso così su Prime Video sugli attaccanti dell’Inter: «Sono due giocatori che si completano benissimo, Sono forti fisicamente ma sono anche bravi a giocare con la squadra a fare l’appoggio e a dare punti di riferimento in avanti. Poi sono forti di testa e tecnicamente fortissimi. Il gol di Lautaro l’ho trovato meraviglioso. Fantastico il primo controllo di palla, seguito da un’esecuzione velocissima».

IL CENTRAVANTI – Zola prosegue parlando anche del gol di Marcus Thuram: «Non è la prima volta che Nicolò Barella fa di questi assist in questo modo. La qualità del suo gioco, la maturità con cui gioca queste importanti partite stanno diventando una consuetudine. Però devo dire che anche Thuram è stato bravo perché correva all’indietro per andare sul secondo palo. Nonostante ciò ha trovato la coordinazione giusta per mettere la palla dove l’ha messa».

Feyenoord-Inter il primo round va ai nerazzurri

UMILTÀ – L’ex attaccante del Chelsea e del Cagliari parla di Lautaro Martinez: «L’argentino nell’intervista è partito nel ringraziare la squadra, i compagni l’allenatore per poi arrivare alla sua famiglia. Segno di un equilibrio, di una persona che sta facendo molto bene e ha grande risalto e riscontro. Il giocatore però rimane con i piedi per terra».

OTTIMA GARA – Zola ha poi proseguito: Kristjan Asllani e Piotr Zielinski: «Molto bravi entrambi. Zielinski ha giocato con grande umiltà e disciplina. Anche Asllani mi è piaciuto molto. Ha fatto una buona partita, di controllo».