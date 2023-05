Zola: «Inter più forte. Milan? Pensavo potesse finire anche peggio»

Zola non ha dubbi sulla netta vittoria dell’Inter sul Milan nell’andata delle semifinali di Champions League. L’ex giocatore, su Prime Video, ha visto una Beneamata molto più superiore

APPROCCI DIVERSI − Gianfranco Zola dice la sua sul trionfo nerazzurro per 0-2: «Si vedeva che l’Inter era partita più forte, attenta e reattiva. Lo vediamo sul secondo gol, la reazione dei giocatori del Milan era più lenta rispetto a quella dell’Inter. Gol Dzeko? Marcando a zona, ti può capitare che un giocatore piccolo vada a marcare un giocatore alto come in questo caso. Per come andava la partita, pensavo potesse anche finire peggio per il Milan».