Zola: «Inter favorita? I campioni lo sono sempre! Ma rivali agguerrite»

A parlare del campionato di Serie A e delle squadre favorite, Gianfranco Zola. Magic Box ritiene l’Inter la squadra da battere.

FAVORITI – Gianfranco Zola, interpellato sulla squadra da battere in questo campionato, non ha dubbi e risponde in questo modo: «Inter favorita? La squadra campione d’Italia lo è sempre. Il Napoli era stato stravolto dalle partenze di Spalletti, del DS Giuntoli e da un perno della difesa come Kim. L’Inter invece ha tenuto l’intelaiatura e aggiunto quello che serviva per rinforzare la rosa in vista di una stagione zeppa di impegni, tra campionato e Champions League».

Inter e la lotta al campionato: le rivali non mancano!

CONCORRENZA – Nonostante, la Beneamata sia la favorita, per Zola comunque ci sono diverse rivali: «La differenza rispetto allo scorso torneo è che quest’anno c’è più concorrenza. Date tempo a Gasperini e l’Atalanta verrà fuori. E il Milan, al momento dall’andamento incerto, è un’ottima squadra. Juventus? Mi piace molto il suo progetto, indica un cambio di mentalità. Non solo vittorie ma anche bel gioco. Thiago Motta è bravissimo e i dirigenti bianconeri sono stati conquistati da ciò che ha fatto a Bologna. Credo che sia stata vincente l’idea della seconda squadra, che poi altri hanno imitato, perché ha consentito di sfornare diversi giovani di valore. E’ la strada giusta. Ripeto, quest’anno l’Inter dovrà vedersela con rivali molto agguerrite».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Paone