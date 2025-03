Zola: «Inter, ecco cosa fare nei primi minuti! Feyenoord ha un vantaggio enorme»

L’Inter affronta il Feyenoord nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Zola, commentatore su Prime Video, è d’accordo con una considerazione in particolare: di seguito le sue dichiarazioni

INTENSI – L’Inter di Simone Inzaghi affronta il Feyenoord nella sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League. Gianfranco Zola ha idea di cosa dovrà fare la squadra nerazzurra nei primi minuti di partita: «Immaginavamo il cambio di programma dell’Inter, mi ha colpito che Inzaghi abbia detto che il Feyenoord sarà molto intenso ed è stato bravo a dire che dovrà essere molto intensa anche l’Inter. Se lo sarà, alla lunga verrà fuori la qualità. Sarà fondamentale, soprattutto all’inizio, contrastare la loro aggressività».

VANTAGGIO – Zola parla poi del vantaggio che avrà il Feyenoord che prima della sfida di ritorno avrà una settimana piena di riposo: «Sicuramente questo è un fattore, al giorno d’oggi tutti giocano tantissime partite e tutte sempre molto intense. Di conseguenza si arriva a infortuni e cali di forma, loro hanno un grande vantaggio. Mi chiedo se sia una cosa corretta che un campionato possa fare una cosa del genere e quello italiano no. Per loro è un vantaggio enorme perché queste partite si giocano non solo sulla qualità ma anche sull’intensità e una settimana piena di riposo può fare la differenza».