Zola impressionato: «Inter una corazzata. Può vincere la Champions League!»

L’Inter, ancora in corsa su tre fronti, ha ottenuto un preziosissimo successo esterno contro il Bayern Monaco per 2-1. A elogiare i nerazzurri è stato Gianfranco Zola, che ha indicato come concreta un’affascinante ipotesi.

FORZA NERAZZURRA – L’Inter guarda con rinnovate speranze al ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, forte del 2-1 dell’Allianz Arena. Le ambizioni dei nerazzurri di accesso alle semifinali, in cui con tutta probabilità si troverebbero di fronte una credibilissima candidata alla vittoria finale come il Barcellona, si scontrano con le qualità e la voglia di rivalsa dei bavaresi, i quali vorranno dimostrare di poter ribaltare il risultato d’andata anche grazie alla forza di quei calciatori che non si sono espressi al massimo delle proprie potenzialità. Su tutti Harry Kane, che ha fatto capire di non aver apprezzato i festeggiamenti dei nerazzurri al termine del match d’andata.

Zola sulle ambizioni dell’Inter in Champions League

IL GIUDIZIO – A proposito della storica vittoria conseguita dall’Inter contro il Bayern Monaco in Champions League, l’ex calciatore Gianfranco Zola ha espresso parole importanti in merito alla sfida e alle ambizioni future dei nerazzurri. In un’intervista rilasciata a TMW, infatti, l’ex Chelsea ha sottolineato con forza il cammino che potrebbe intraprendere l’Inter nella massima competizione europea: «Oggettivamente, l’Inter è una corazzata. Ho avuto modo di vederla giocare a Cagliari, in quell’occasione sono rimasto davvero impressionato. Per me, ha la possibilità di vincere la Champions League, lo dico seriamente».