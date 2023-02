Zola: «Dzeko-Onana? Ho visto di peggio! A Porto ci vorrà grande Inter»

L’Inter ha battuto il Porto nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League grazie al gol partita di Lukaku. Zola a Prime Video parla del battibecco tra Dzeko e Onana ma anche delle percentuali di passaggio del turno dei nerazzurri.

C’È SEMPRE DI PEGGIO – L’Inter ha battuto il Porto a San Siro nella sfida di andata degli ottavi di Champions League, ma a far discutere è il battibecco in campo tra Edin Dzeko e André Onana. Gianfranco Zola smorza i toni: «Dzeko-Onana? Devo dire la verità: ho visto di peggio. In campo c’è la foga, l’adrenalina e può succedere. L’importante è chiarire subito, è preferibile avere due giocatori che se lo dicono in campo e finisce lì piuttosto che gente che si porta a casa il rancore».

RITROVATO – A regalare la vittoria all’Inter è proprio una rete di Romelu Lukaku. Zola fa il punto sulle condizioni del belga: «La condizione fisica influenza la tua condizione mentale, quindi quando migliori fisicamente ti senti più sereno e tranquillo e i risultati arrivano. Lautaro Martinez? Discutevamo della prima occasione, quella di testa, il difensore davanti a lui ha saltato e probabilmente lo ha distratto. Poi Lukaku poteva mettere una palla un po’ più lenta sul finire di partita ma aveva due difensori davanti e non era semplice, però anche lì ha dimostrato di essere lucido. Percentuali di passaggio del turno? Il Porto è una squadra estremamente pericolosa, ci vorrà una grandissima prestazione dell’Inter per passare. Do un leggero vantaggio all’Inter perché vincere la prima partita è importante, ma siamo vicini».